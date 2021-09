Monza: colpito al volto dallo specchietto di un furgone, grave un bambino di 8 anni L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre a Monza in via Prina. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo, è stazionario.

Condizioni stazionarie per un bambino di 8 anni che nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato colpito al volto dallo specchietto di un’auto mentre attraversava di corsa la strada, in via Prina, a Monza.

L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 15 all’altezza del numero civico 6. Il bambino, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, sarebbe sceso da una vettura, una Fiat Freemont guidata dalla madre, proveniente da via Manara, che si è fermata accodandosi ad altre auto. Il bambino avrebbe attraversato la strada passando, di corsa, davanti alla sagoma della Fiat tra i veicoli incolonnati e dalla corsia opposta veniva investito da un furgone Peugeot Bipper condotto da un 33enne residente in Brianza.

Colpito al volto dallo specchietto retrovisore esterno sinistro il bambino è caduto al suolo ed è stato subito soccorso dalla madre e dal conducente del furgone che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’ automedica oltre che una pattuglia del nucleo mobile della polizia locale e di una seconda pattuglia in servizio di viabilità. Il bambino è stato soccorso sul posto e quindi condotto in codice rosso all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bergamo. La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta.

