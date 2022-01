Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: cittadini al lavoro per raccogliere rifiuti, il comitato pulisce viale Lombardia Domenica di pulizie sul viale Lombardia a Monza per una delegazione del Comitato Cittadini Liberi Monza e Brianza impegnata nella zona della rotonda di San Fruttuoso e nel tratto antistante il Collegio della Guastalla.

Domenica di pulizie sul viale Lombardia a Monza per una delegazione del Comitato Cittadini Liberi Monza e Brianza: spazi verdi, camminamenti e ciclabili, nella zona della rotonda di San Fruttuoso e nel tratto antistante il Collegio della Guastalla sono stati passati al setaccio da una quarantina di volontari che hanno raccolto rifiuti di ogni tipo differenziandoli per tipo.

L’iniziativa ha permesso di evidenziare alcuni problemi come la mancanza di cestini lungo il viale, chiesti a più riprese dai residenti, una manutenzione del verde che servirebbe più puntuale - a detta del comitato - così come quella della ciclabile.

I volontari annunciano nuovi appuntamenti per i prossimi mesi per arrivare fino in fondo al Rondò dei Pini.

Monza raccolta rifiuti viale Lombardia

