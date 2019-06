Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Premi san Giovanni 2019 (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza celebra i suoi cittadini meritevoli: consegnati i Giovannini d’Oro e il premio Corona Ferrea 2019 - FOTO e VIDEO FOTO - Emozione, tanta, ma anche l’allegria dei bambini e degli sportivi del Monza marathon Team. Nel giorno di San Giovanni, lunedì 24 giugno, Monza ha celebrato i suoi cittadini meritevoli consegnando i Giovannini d’Oro, come tradizione sotto l’arengario.

Emozione, tanta, ma anche l’allegria dei bambini e degli sportivi del Monza marathon Team. Nel giorno di San Giovanni, lunedì 24 giugno, Monza ha celebrato i suoi cittadini meritevoli consegnando i Giovannini d’Oro, come tradizione sotto l’arengario: il pm Walter Mapelli e la professoressa Emma Corselli Perfetti alla memoria, ricordati dalla moglie Laura e dalla figlia Francesca il primo e dalle figlie la seconda; e poi Adriano Galliani, ad del Monza 1912 presente con diversi volti noti della società di ieri e di oggi, e la maestra elementare Marina Cirulli, circondata dai suoi giovani alunni.

Al Monza Marathon Team è andato il premio Corona Ferrea.

LEGGI Giovannini d’Oro e Corona Ferrea 2019: i premiati e le motivazioni

“Sono persone eccezionali nella loro normalità che esprimono bene l’anima generosa di questa terra: persone alle quali l’amministrazione Comunale dice grazie, per la capacità di costruire nel quotidiano una comunità sempre più solida e coesa e per il grande esempio positivo che sanno dare agli altri e a tutti noi. È una comunità che cresce sempre più, giorno dopo giorno, e che sa fare squadra come poche altre nel nostro paese. Il sistema Monza c’è e funziona benissimo”, ha detto il sindaco Dario Allevi.

