Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Polizia locale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: carenze igieniche, ristorante etnico chiuso temporaneamente e multa di 6mila euro Ispezione da parte del nucleo annonaria della polizia locale insieme a personale di Ats nella mattinata di giovedì 24 marzo. Tra le violazioni riscontrare anche: «violazioni delle condizioni di pulizia e sanificazione del locale cucina».

Seimila euro di multa e chiusura temporanea per un ristorante etnico di Monza in seguito a una ispezione da parte del nucleo annonaria della polizia locale insieme a personale di Ats nella mattinata di giovedì 24 marzo. Riscontrate «gravi carenze igienico sanitarie». Dall’ispezione sarebbero emerse: «violazioni delle condizioni di pulizia e sanificazione del locale cucina, dell’igiene del personale e delle lavorazioni, nonché delle materie prime».

In particolare, specificano dalla Polizia locale, sarebbe stata riscontrata: «pavimentazione, pareti e attrezzature ricoperte di una patina di untuosita», e, ancora: «cappa aspirante ricoperta da incrostazioni» e infine «derrate alimentari stoccate aventi data di scadenza superata e riposte in contenitori per rifiuti».

Il locale potrà riaprire solo quando il personale dell’Ats accerterà il ripristino dei requisiti di igiene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA