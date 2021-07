Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Campo sportivo media Sabin (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: «Canestri rimossi su richiesta della scuola Sabin, uso improprio del campo» I canestri del campo di San Fruttuoso sono stati smontati su richiesta della dirigenza della scuola: della struttura all’aperto veniva fatto «un uso improprio»

“Il Servizio Sport ha rimosso i canestri del campo da basket della scuola Sabin su richiesta della preside del comprensivo”. Lo spiega il Comune di Monza in merito alla sparizione dei canestri dai tabelloni del campo della scuola media Sabin, nel quartiere San Fruttuoso.

E all’origine della richiesta della dirigenza c’è l’uso improprio del campo all’aperto spesso utilizzato nonostante la proprietà privata e la recinzione: dunque intervento drastico e rimozione dei ferri almeno fino a settembre, quando riprenderanno le normali attività .

”Il campo, di esclusiva pertinenza dell’istituto scolastico, veniva utilizzato impropriamente da alcuni ragazzi, che si introducevano nella scuola scavalcando la recinzione - continua la nota del Comune - anche in orari notturni. Naturalmente i canestri verranno ripristinati a settembre, in concomitanza dell’abituale avvio delle attività scolastiche”.

Allo studio, ma non in tempi brevi, la possibilità di coinvolgimento del Sanfru Basket attraverso gli strumenti dei patti di collaborazione. Potrebbe essere una possibilità per rendere utilizzabile la struttura senza violare le regole e la quiete del vicinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA