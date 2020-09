Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza Brianza, pensioni: turnazione alfabetica in Posta a partire dal 25 settembre Continua il pagamento scaglionato secondo la turnazione alfabetica delle pensioni a partire da venerdì 25 settembre. Possibile prenotare il turno allo sportello via WhatsApp.

Continua il pagamento scaglionato secondo la turnazione alfabetica delle pensioni. Poste Italiane comunica che in provincia di Monza e Brianza le pensioni del mese di ottobre verranno accreditate a partire da venerdì 25 settembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti presso gli ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece ritirano la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, devono presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista.

I cognomi dalla A alla B: venerdì 25 settembre

dalla C alla D: sabato mattina 26 settembre

dalla E alla K: lunedì 28 settembre

dalla L alla O: martedì 29 settembre

dalla P alla R: mercoledì 30 settembre

dalla S alla Z: giovedì 1° ottobre.

Negli uffici postali della provincia di Monza e Brianza è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp al numero 371 5003715 . Per richiedere il ticket elettronico con questa modalità è sufficiente memorizzare il numero e seguire le indicazioni.

“Poste Italiane ricorda che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri”, ricorda una nota.

