(Foto by Elisabetta Pioltelli)

GERMANI ENPA (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Monza: boom di nascite di germani reali, Enpa ne salva 5 abbandonati nel canale Villoresi in secca Martedì a Monza, quando le operatrici Enpa Federica e Lara hanno recuperato 5 piccoli di germano all’interno del canale Villoresi in secca abbandonati dai genitori.

Boom di nascite di germani reali: Enpa di Monza e Brianza fa fronte a numerosissime richieste di intervento. Purtroppo le mamme germane non sempre depositano le uova nei posti giusti; spesso il nido è posizionato lontano da fonti d’acqua ed occorre intervenire ogni qualvolta mamma e piccoli siano effettivamente in pericolo: se per raggiungere l’acqua devono attraversare vie trafficate e molto frequentate, o se si trovano all’interno di canali asciutti privi di acqua e con l’impossibilità di risalire le sponde.

GERMANI ENPA

Gli interventi richiedono comunque molta attenzione perché mamma germano può volarsene via abbandonando i piccoli. È quanto successo martedì 5 aprile a Monza, quando le operatrici Enpa Federica e Lara hanno recuperato 5 piccoli di germano all’interno del canale Villoresi in secca abbandonati dai genitori.

Avventura a lieto fine, invece, lunedì 4 aprile, per una famigliola di incroci di germani che passeggiavano tranquillamente sullo spartitraffico del trafficatissimo viale Cesare Battisti.

Gli agenti di una volante della Questura di Monza, giunti sul posto su segnalazioni di una cittadina, hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire a mamma e piccoli di attraversare la strada in totale sicurezza e li hanno “scortati” fino al parco.

