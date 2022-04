Monza, viale Brianza: gli agenti di Polizia bloccano il traffico per salvare l’anatra con i suoi piccoli Mamma e sei anatroccoli in serio pericolo all’incrocio con viale Battisti. Gli agenti hanno fermato per qualche secondo il traffico e “scortato” i palmipedi in una zona sicura del parco cittadino.

Anatra e anatroccoli a rischio investimento salvati dagli agenti della Polizia di Stato nella mattinata di lunedì 4 aprile, a Monza. L’intervento di una pattuglia della Squadra Volante è scattato non appena alla sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di una cittadina circa la presenza all’incrocio tra viale Brianza e viale Cesare Battisti dei palmipedi, sulla corsia ciclopedonale posta sulla destra del viale. Se non tratti in salvo avrebbero corso il serio rischio di essere investiti dalle auto in transito.

Oltre all’invio sul posto della pattuglia dalla Questura è stato chiesto anche l’ausilio di personale dell’ Enpa che non era tuttavia in grado di raggiungere il luogo in tempi brevi: gli agenti della Volante hanno quindi deciso di interrompere il traffico in entrambe le direzioni di marcia giusto il tempo strettamente necessario per far attraversare i 6 anatroccoli con la loro mamma, scortandoli quindi fino all’interno del parco della Villa Reale in una zona sicura, scongiurando così il peggio per la famiglia di palmipedi.

