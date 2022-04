Monza: Bonus Taxi fino alla fine dell’anno, chi può richiederlo e come Resterà attivo fino a fine anno il Bonus Taxi, un voucher viaggio che consente di ottenere un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per una corsa su un servizio pubblico non di linea. Chi può chiederlo e come.

Resterà attivo fino a fine anno il Bonus Taxi, un voucher viaggio che consente di ottenere un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per una corsa su un servizio pubblico non di linea. L’iniziativa è stata rinnovata grazie all’utilizzo delle somme residue già impegnate nel 2021 di oltre 200 mila euro. In pratica è possibile ottenere la detrazione fino a una soglia massima di spesa pari a 20 euro, senza limite al numero di viaggi. Per ottenere il bonus bisogna essere maggiorenni, residenti a Monza e appartenere a determinate categorie: over 60, disabili con invalidità accertata, donne in gravidanza e persone a mobilità ridotta.

Per chiedere il rimborso occorre essere in possesso della ricevuta di pagamento erogata dal conducente e compilare un apposito modulo scaricabile sul sito www.comune.monza.it che andrà inviato via pec a [email protected] o per email a [email protected].

Chi non fosse particolarmente tecnologico può presentare il documento cartaceo all’ufficio Suap prendendo appuntamento al numero 0392372405 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. I viaggi rimborsabili devono essere effettuati nel 2022. I contributi saranno rilasciati in base all’ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Gli importi erogati non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del conteggio il valore dell’indicatore della situazione economica.

“Come Amministrazione abbiamo ritenuto di dovere rifinanziare questa misura per fornire un ulteriore strumento per muoversi in sicurezza e a prezzi calmierati” spiega il sindaco Dario Allevi.

L’iniziativa guarda anche ai tassisti: “Questa categoria - aggiunge l’assessore alle Attività Produttive Massimiliano Longo - può continuare a trarre beneficio da questa misura. I tassisti hanno avuto un ruolo significativo e importante per affrontare il periodo in zona rossa e oggi possono essere di aiuto in attesa del completo rilancio del settore turistico”.

