Monza, arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio e 26 banchi del mercato non trovano posto: intervengono gli agenti col metro Alla fine tutti hanno trovato un posto, ma giovedì mattina 26 banchi del mercato in piazza Trento e Trieste a Monza sono stati momentaneamente sfrattati dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio in allestimento per Natale. Soluzione trovata con gli agenti di polizia locale intervenuti metro alla mano e il referente di Confcommercio Monza Brianza Lorenzo Manazzale.

Tutti insieme appassionatamente, o quasi. Ambulanti e pattinatori. La pista di pattinaggio su ghiaccio che si sta allestendo in piazza Trento e Trieste a Monza per festeggiare il Natale in stile nordico non pregiudicherà il mercato settimanale del giovedì. L’impianto, che sarà attivo durante il “Christmas Monza 2021” accanto al monumento dei Caduti, ha di fatto “occupato” il posto di ventisei banchi. Giovedì mattina gli ambulanti coinvolti si sono ritrovati senza uno spazio fisico dove mettere in vetrina la loro merce con la prospettiva di dover rinunciare all’appuntamento monzese per tutta la durata della kermesse natalizia. A tranquillizzare gli animi e soprattutto a studiare una possibile soluzione sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che, dopo aver ascoltato le diverse esigenze degli ambulanti e aver “mediato” con il referente di Confcommercio Monza Brianza Lorenzo Manazzale, hanno dato la buona notizia che tutti si aspettavano. I ventisei ambulanti potranno continuare a lavorare il giovedì mattina nell’antica piazza del Pratum Magnum. Metro alla mano, i vigili hanno trovato la possibilità di sistemarli provvisoriamente fino al 13 gennaio all’interno del mercato monzese. Spostamenti necessari per garantire commercio e divertimento.

