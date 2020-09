Monza, arrestato per spaccio in via Visconti: via dalla Lombardia fino a febbraio 2021 Dovrà allontanarsi dalla Lombardia fino al febbraio 2021 il pusher arrestato mercoledì mattina dalla polizia locale di Monza in via Visconti.

Aveva appena venduto dell’hashish a un cliente, ma è stato colto in flagrante dagli agenti della polizia locale di Monza impegnati mercoledì mattina in un servizio di sicurezza urbana con l’unità cinofila ai giardini di via Visconti. Al comando, in arresto, è finito un 21enne originario del Gambia e in regola con i documenti. L’arresto è stato convalidato e fino al processo, che si terrà nel mese di febbraio 2021, il pusher è stato condannato all’allontanamento dalla Regione Lombardia.

L’acquirente, un uomo di 60 anni, è stato segnalato alla prefettura.

