Monza, all’autodromo si corre per beneficenza la Formula 1 della Lilt

Domenica 6 maggio all'autodromo di Monza edizione numero 39 della Marcia Formula Uno a sostegno delle attività di prevenzione e di ricerca della Lega italiana lotto contro i tumori.

Sono pronti a schierarsi di nuovo a fianco dei sostenitori della Lilt anche gli stormtrooper di Guerre stellari (certo prima dell’ordine 66 che ha trasferito l’esercito sotto il controllo di Palpatine e dell’Impero). I protagonisti di Star wars si erano visti anche lo scorso anno e non mancheranno per la 39esima edizione della Marcia Formula Uno all’autodromo di Monza, in programma domenica 6 maggio, l’iniziativa a sostegno delle attività di prevenzione e di ricerca della Lega italiana lotto contro i tumori.

Il ritrovo è fissato alle 8, la partenza della corsa alle 9.15 (e fino alle 10 per chi vuol prendersela comoda).

“Come di consueto sono quattro i percorsi a disposizione, adatti alle capacità e preparazione fisica di ciascuno”: la pista junior da 2,4 km, la stradale da 5,8 km e due piste stradale/sterrata rispettivamente da 9 e 14 km. Gli ingressi sono quelli di Vedano al Lambro e Santa Maria alle Selve a Biassono, con parcheggio interno. Chi si iscrive con una donazione a partire da 10 euro, riceverà la maglietta ufficiale della manifestazione.

Ci si può registrare in tutte le sedi della Lilt a Milano, negli Spazi Prevenzione, su Retedeldono (all’indirizzo web retedeldono.it/marciaformulauno2018), o la mattina stessa del 6 maggio non oltre le 10. Sarà presente un Villaggio FormulaUno con giochi e animazioni per grandi e piccini che resterà aperto fino alle 14. Mediapartner dell’iniziativa sarà Discoradio con il dj Fabio Marelli che animerà la mattinata.

“Il ricavato dell’evento andrà a sostenere le attività dello Spazio Prevenzione di Monza (via San Gottardo 46), da 45 anni presidio importante sul territorio per la diagnosi precoce, e il Progetto alternanza scuola-lavoro che offre un tirocinio formativo di 40 ore complessive agli studenti di alcuni istituti superiori di Milano e Monza”, fanno sapere gli organizzatori.

