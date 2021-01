Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

L’albero caduto in viale Europa a Monza (Foto by Annamaria Colombo)

Monza: albero caduto, transenna naturale in viale Europa Il tratto sterrato pedonale che costeggia quello asfaltato è ostruito da un albero, probabilmente caduto a terra sotto il peso della neve, che rende di fatto impercorribile l’utile scorciatoia da e per viale Cavallotti

Da discarica abusiva a strada senza uscita. Il tratto sterrato di viale Europa, tristemente noto agli abitanti del quartiere Triante, per essere da anni meta di coloro che vogliono liberarsi dei rifiuti più o meno ingombranti da qualche giorno ha un problema in più. Un albero, probabilmente caduto a terra sotto il peso della neve, ostruisce il passaggio nei pressi dell’imbocco della stradina – che rappresenta sempre un’utile scorciatoia- su via Cavallotti.

Chi proviene da viale Europa si ritrova improvvisamente con la strada sbarrata al termine del proprio cammino “nella selva oscura” (vista la vegetazione che cresce oramai incontrollata). La soluzione migliore: girare i tacchi e tornare sulla strada asfaltata. Chi volesse, invece, percorrere la strada dal lato opposto, per poi sbucare dalle parti dell’ex sede de il Cittadino, il più delle volte rinuncia all’idea per evitare di trasformarsi in boscaiolo e dover spostare un’ ingombrante quanto pungente massa di rami.

