Monza: al Parco due appuntamenti con la Notte delle civette

Una notte nel parco alla scoperta di civette, gufi e allocchi con momenti dedicati all’ascolto dei rapaci. Un invito rivolto a tutti gli amanti della natura dal Comitato Parco e dal Comitato La Villa Reale è Anche Mia in collaborazione con Monza Reale. Due gli appuntamenti in calendario: il 9 e il 15 marzo. Il ritrovo è fissato alle 20 all’ingresso principale del parco per poi percorrere le stradine interne del grande polmone verde. La partecipazione è aperta a tutti (vietato, però, portare con sé animali domestici) e gratuita. Viene richiesto solo un contributo volontario per coprire le spese assicurative. Info e iscrizioni agli indirizzi: matteo.barattieri1(at)libero.it e parcomonzainfo(at)gmail.com.



La notte della civetta, per osservare i rapaci notturni

