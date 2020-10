Monza, aggredito a calci e pugni per strada: prognosi di 25 giorni, denunciato l’aggressore

Gli agenti della questura sono risaliti a un 22enne che per futili motivi, sabato 24 ottobre, in serata, in via Aliprandi a Monza, ha aggredito un 59enne di Bologna che è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico.