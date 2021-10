Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Accordo Poste-Confesercenti per le pmi brianzole

Monza: accordo Poste-Confesercenti per sostenere gli imprenditori della Provincia Le aziende potranno usufruire di servizi finanziari e digitali, oltre alle consulenze alle quali possono già accedere, grazie alla rete di Poste Italiane, che sul territorio vanta 89 uffici. L’intesa durerà due anni.

Accordo Poste-Confesercenti: le 65mila piccole e medie imprese di Monza e della Brianza potranno usufruire di altri servizi finanziari e digitali, oltre alle consulenze alle quali possono già accedere, grazie alla rete di Poste Italiane, che sul territorio vanta 89 uffici. L’intesa durerà due anni.

Le aziende avranno la possibilità di gestire facilmente gli incassi tramite le innovative modalità di pagamento “PostePay Tandem - POS Fisico e Mobile POS e Codice Postepay”, il servizio di incasso digitale per accettare pagamenti sia nel punto vendita che a distanza senza bisogno di dotarsi di POS tradizionale. Previsto anche un servizio per la gestion edel patrimonio personale.

«Siamo certi che questa collaborazione rappresenterà un solido valore aggiunto per i nostri imprenditori» hanno dichiarato Andrea Painini e Claudio Cremonesi, Presidente e Direttore della Confesercenti provinciale di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia «mettendo a loro disposizione – a condizioni del tutto privilegiate – un ampio ventaglio dei servizi che Poste Italiane può erogare in favore dello sviluppo delle loro attività economiche, così come della cura dei loro risparmi».

