Monza: accoltella al volto il coinquilino, arrestato per tentato omicidio Al culmine di una lite ha colpito più volte al volto il suo coinquilino 28enne con un coltello, ferendolo gravemente, ed è stato arrestato per tentato omicidio. E’ accaduto nella notte tra il 7 e l’8 maggio a Monza, in un appartamento di via Calatafimi. Protagonisti due cittadini egiziani irregolari sul territorio italiano.

Dopo le accuse verbali ha afferrato un coltello da cucina e l’ha colpito più volte al volto. Scattato l’allarme da parte di un altro inquilino che ha assistito alla terribile scena, sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono giunti i carabinieri che hanno subito fermato l’aggressore, arrestato per tentato omicidio aggravato, e recuperato l’arma già pulita dal sangue e riposta in un cassetto.

Il ferito, colpito da un ordine di espulsione dal territorio italiano, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e versa in pericolo di vita. L’abitazione dove è avvenuto il fatto è stato posta sotto sequestro a disposizione della autorità giudiziaria.

