Monza: 22enne a bordo di un’Audi da 200mila euro si schianta e ferisce un uomo Incidente nel pomeriggio di sabato 12 ottobre nel centro di Monza, in piazza Carducci: un 22enne ha perso il controllo dell’Audi R8 con cui aveva fatto due giri della piazza, è andato a sbattere contro un’altra auto e ha ferito un uomo.

Due giri completi di piazza Carducci a Monza, dietro il municipio, e poi lo schianto. Ha perso il controllo dell’auto e ha rischiato di ferire gravemente i passati un 22enne di Monza che nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, a bordo di un’Audi R8, ha provocato danni e lesioni. Si tratta di un ventenne che al pretest per alcol e stupefacenti è risultato negativo. Dopo avere perso il controllo dell’auto ha centrato un’altro mezzo in sosta e investito un passante abbattendo la sbarra del parcheggio. La persona investita è al pronto soccorso del San Gerardo, si tratta di un nordafricano con lesioni alle gambe ma non è grave. L’auto, il cui valore sfiora i 200mila euro, è a noleggio e con targa tedesca. Sul posto la polizia locale di Monza.

