(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA concorso polizia municipale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: 1.447 candidati al concorso per 20 nuovi agenti di polizia locale Alla Candy Arena i 1.447 candidati del concorso per agenti di polizia locale a Monza: i posti disponibili sono 20.

Anche se non ci fossero state le norme di distanziamento, probabilmente la Candy Arena sarebbe stata necessaria: sono 1.447 i candidati agenti di polizia locale che si contenderanno i venti posti disponibili al comando di Monza.

Il concorso pubblico è iniziato la mattina di lunedì 5 ottobre con la prova di preselezione: sono 70 i dipendenti comunali che l’amministrazione di piazza Trento e Trieste ha dirottato al palazzetto dello sport per assicurare le operazioni di registrazione dei candidati e per la sorveglianza del concorso. La commissione - scrive il Comune - convocherà poi le persone ammesse all’orale per scegliere i rinforzi del comando, che oggi conta 101 agenti e 26 amministrativi.

(Foto by Fabrizio Radaelli)

«Il nuovo personale in arrivo contribuirà a rafforzare l’attività di presidio e di controllo della nostra città – ha detto l’assessore alla Sicurezza Federico Arena - Si tratta di uno sforzo importante, che andrà ad aumentare l’attuale organico del 20%: un provvedimento storico e una chiara scelta di investire concretamente sulla sicurezza a Monza».

(Foto by Fabrizio Radaelli)

