Misinto: trova una cassaforte in un campo, dentro c’è una pistola Ritrovata in un campo a Misinto una cassaforte abbandonata: conteneva una pistola. I carabinieri sono risaliti ai proprietari: era stata portata via da un appartamento di Appiano Gentile.

Ha notato una cassaforte abbandonata in un campo a Misinto e ha avvertito i carabinieri che in questo modo hanno ritrovato una pistola, regolarmente denunciata, rubata ad Appiano Gentile. Il merito è di un cittadino di Rovellasca di passaggio nel fine settimana lungo il campo di via San Bernardo a Cascina Nuova.

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno ricostruito la vicenda: la cassaforte è risultata rubata nella notte tra l’8 e il 9 novembre ad Appiano Gentile, rimossa da un mobile nella camera da letto di un appartamento. Conservava monili vari e carte di credito. E la pistola che, evidentemente, non era d’interesse dei ladri.

