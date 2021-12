Misinto installa nelle scuole elementari i sensori per la qualità dell’aria: «In epoca Covid ancora più necessari» Novità per le scuole elementari di Misinto che durante le vacanze di Natale verranno dotate di nuovi sensori per la rilevazione della qualità dell’aria. Un segnale acustico avvertirà quando è il momento di aprire le finestre.

Novità per le scuole elementari di Misinto: l’amministrazione ha deciso di dotare aule e ambienti di nuovi sensori per la rilevazione della qualità dell’aria.

Spiega il progetto il sindaco Matteo Piuri: «Durante la chiusura per le festività natalizie - dice il primo cittadino - installeremo in ogni aula dei piccoli macchinari per rilevare automaticamente la qualità dell’aria e in base alla percentuale di anidride carbonica nell’ambiente essi segnaleranno con un messaggio acustico il momento di aprire le finestre per cambiare l’aria e riportare a livelli consoni la presenza di ossigeno espellendo la Co2».

I sensori saranno utilizzabili da chiunque, non ingombreranno e non risulteranno invasivi. Emetteranno una notifica che permetterà agli insegnanti, agli alunni ed eventualmente a tutto il personale scolastico di capire quale sia il momento di rinfrescare gli ambienti.

«Ci sono degli studi che confermano che non si ha la corretta percezione di quando sia necessario integrare la corretta quota di ossigeno nelle stanze. L’anidride carbonica influisce sulla capacità di concentrazione e più in generale sul fisico dei nostri ragazzi e degli operatori scolastici. Per questo abbiamo pensato di installare questi dispositivi automatici. In epoca Covid, queste misure si rivelano ancora più importanti e necessarie».

Sono stati spesi 9mila euro per i sensori. Ai quali vanno aggiunti altri 10mila euro per l’acquisto di 4 nuovi monitor interattivi al posto delle vecchie Lim. Sarà anche potenziato l’apparato wifi per una perfetta connessione ad internet in ogni angolo della scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA