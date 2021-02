Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Quirinale.it)

Mario Draghi dal presidente Sergio Mastella (Foto by Quirinale.it)

Ministero della transizione ecologica? Incontro online con Legambiente Monza Un incontro dedicato al nuovo ministero voluto da Mario Draghi, quello alla transizione ecologica: lo organizzata Legambiente di Monza per venerdì 19 febbraio.

La sezione monzese di Legambiente propone un incontro sul tema del Green new deal. Un appuntamento voluto e organizzato proprio a pochi giorni dall’istituzione del nuovo ministero della Transizione ecologica nato con il governo di Mario Draghi. L’incontro “Il Green New Deal e l’Europa” si svolgerà venerdì 19 febbraio, alle 20.30, in diretta sulla pagina Facebook di Legambiente – Circolo Alexander Langer e sul canale Youtube di Legambiente Monza.

Durante l’incontro in streaming si discuterà della necessità di uscire dall’economia dei combustibili fossili, fino al ruolo dell’Europa passando attraverso i fondi del recovery plan. All’appuntamento parteciperanno Angelo Consoli, direttore dell’ufficio europeo di Jeremy Rifkin, Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale Legambiente, Maurizio Albrizio, rappresentante Legambiente a Bruxelles e Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia.

Il prossimo 7 marzo, tempo permettendo e se le restrizioni per il Covid lo consentiranno, riprenderanno anche le attività di pulizia delle sponde del Villoresi proposte alla cittadinanza dai volontari di Legambiente.

