Minicar nel fosso lungo la provinciale a Lesmo: caccia al proprietario Una minicar finita nel fosso viene recuperato dalla Polizia Locale di Lesmo ed è caccia al proprietario. La piccola automobile è stata rimossa nel corso della mattinata.

Una minicar finita nel fosso viene recuperato dalla Polizia Locale di Lesmo ed è caccia al proprietario. Il piccolo veicolo è stato rinvenuto lunedì mattina 13 settembre dai vigili lungo via Marconi tra Lesmo e Peregallo sul lato strada che porta verso il centro del paese. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del fatto poiché il mezzo è stato trovato incustodito e non è chiaro come abbia fatto la minicar a concludere la sua corsa fuori strada in un punto abbastanza pericoloso della sp7. La piccola automobile è stata rimossa nel corso della mattinata.

Una situazione simile si è verificata anche in via Lario a Monza nelle scorse: in questo caso l’automobilista a bordo di una Bmw coinvolta nell’incidente avrebbe abbandonato il veicolo. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Monza per mettere in sicurezza il mezzo.

