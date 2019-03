M’illumino di meno: le (troppe) luci della Pianura padana viste dal Triangolo Lariano VIDEO Le Guide ambientali escursionistiche della Lombardia sul MOnte San Primo, nel Triangolo Lariano, per mostrare in notturna l’inquinamento luminoso della Pianura padana: una iniziativa per M’illumino di meno.

Venerdì primo marzo è stata la giornata di “M’illumino di meno”, la campagna annuale per sensibilizzare verso gli sprechi energetici con tante iniziative in tutta Italia per abbassare le luci e dimostrare, per un giorno, che si può fare. Per l’occasione le Guide ambientali escursionistiche della Lombardia hanno deciso di mostrare l’inquinamento luminoso della Pianura Padana e così, nella serata, un gruppo è salito un’escursione notturna sul Monte San Primo, in Lombardia, sul Triangolo Lariano. “Nel video è possibile notare anche delle cappe formate dall’inquinamento e dalla nebbia. Nella videointervista, la guida ambientale escursionistica dell’Aigae, Marilena Pasini, ha descritto il fenomeno spiegandone anche le conseguenze”.

«M’Illumino di meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro della guida ambientale escursionistica è totalmente esperienziale, dove sono in gioco cervello, corpo e sensazioni. Ecco che abbassando le luci possiamo osservare meglio le bellezze – ha dichiarato Davide Galli , Vice Presidente Nazionale di AIGAE - che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, le città ma anche il cielo e fantasticare mettendo in campo il cervello, il corpo e le sensazioni».

