Milano Monza Motor Show, nuove date a giugno 2021

Il Milano Monza Motor Show è stato riprogrammato per il mese di giugno. Previsto inizialmente per giugno 2019, ha subito rinvii e rimodulazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Ora le nuove date: si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021 tra Milano, Monza e l’Autodromo, mantenendo il format innovativo che prevede l’esposizione di auto a cielo aperto.

A Milano le case automobilistiche esporranno anteprime, novità e gamma di prodotto in un salone diffuso per le strade e le piazze della città, gratuito per il pubblico,con piazza Duomo cuore della manifestazione. Ognuna delle auto e delle moto esposte sarà collegata a un QR code che rimanda a schede tecniche, immagini e video, link per richiedere maggiori informazioni, un preventivo o arrivare direttamente al configuratore.

Confermato il Focus Auto Elettriche e Ibride nella piazza del Castello Sforzesco e i test drive per le strade di Milano.

Nell’Autodromo di Monza spazio ai raduni di collezionisti, esibizioni delle regine del motorsport, i meeting di club. Qui i brand organizzeranno attività con i clienti sia nella pista di Formula 1 che nell’Anello Alta Velocità.

Sul sito www.milanomonza.com i visitatori e gli addetti ai lavori troveranno gli eventi, le informazioni e le iniziative del MIMO 2021.

Confermata anche per l’edizione 2021 la President Parade, la sfilata in piazza Duomo delle anteprime guidate direttamente dai presidenti e dai CEO dei brand e che sarà seguita in diretta tv con le anteprime protagoniste.

«La pandemia non ha fermato le nostre idee, il nostro entusiasmo e la nostra determinazione - commenta il sindaco di Monza, Dario Allevi - Ha solo rimandato l’appuntamento con il Milano Monza Motor Show. Il risultato raggiunto è frutto di una leale e aperta collaborazione tra istituzioni, un gioco di squadra che in Lombardia in questi anni è diventato un “metodo” che ci ha portato a vincere la scommessa di Expo2015 e a ottenere la vittoria per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, insieme a Cortina. La stessa formazione, con il contributo indispensabile di Andrea Levy, Presidente MIMO, celebra oggi un altro evento straordinario che avremo il piacere di vivere essenzialmente nel nostro Autodromo, un’icona in Italia e nel mondo di velocità, tecnologia e innovazione. Lombardia e Brianza sono all’avanguardia nel mondo in settori come il design, l’intelligenza artificiale, le start up ad alto contenuto innovativo e, appunto, l’automotive,di cui Monza e l’Autodromo sono i simboli».

