Milano-Meda, una settimana di cantieri dall’8 marzo: il programma dei lavori di notte e di giorno Una settimana di cantieri sulla Milano-Meda dall’8 marzo al 13 marzo per la manutenzione straordinaria e per le indagini previste nell’Operazione Ponti Sicuri. Di giorno invece sistemazione dei guard rail e della segnaletica,

Da martedì 9 marzo e fino a fine mese in orario diurno, sono in programma lavori per il completamento delle attività di sistemazione delle barriere di protezione marginali incidentate, ripristino della segnaletica verticale, e rifacimento della segnaletica orizzontale. Partenza con il cantiere mobile alle 9.30 da Lentate Sul Seveso, direzione Sud verso Milano.

Nella notte tra lunedì 8 marzo e martedì 9 marzo:

chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Barlassina e Meda, con uscita obbligatoria n. 13 “Barlassina” e successivo rientro su SP ex SS n. 35 (percorrendo itinerario alternativo di deviazione lungo SP n. 44 bis), per indagini su ponte P26 (tre Venezie, Meda);



chiusura tratto viabilità superiore ponte P26, per apertura pozzetti ispettivi soletta su pavimentazione;

Nella notte tra martedì 9 marzo e mercoledì 10 marzo:

chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Barlassina e Meda, con uscita obbligatoria n. 13 “Barlassina” e successivo rientro su SP ex SS n. 35 (percorrendo itinerario alternativo di deviazione lungo SP n. 44 bis), per indagini su ponte P26 (tre Venezie, Meda);



dalle ore 24:00 chiusura tratto ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 svincolo Meda, con uscita obbligatoria n. 12 “Meda” e immediato rientro su SP ex SS n. 35 (percorrendo cappio di svincolo tre Venezie), per indagini su ponte P26;

Nella notte tra mercoledì 10 marzo e giovedì 11 marzo:

chiusura strada comunale via Costantino (Binzago), per indagini su ponte P12 (Manzoni, Binzago);

senso unico alternato tratto viabilità superiore ponte P12, per apertura pozzetti ispettivi soletta su pavimentazione;

Nella notte tra giovedì 11 marzo e venerdì 12 marzo:

chiusura tratto discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Binzago e Bovisio, con uscita obbligatoria n. 9 “Binzago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione), per indagini su ponte P12 (Manzoni, Binzago);

Nella notte tra venerdì 12 marzo e sabato 13 marzo:

chiusura tratto ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 tra Bovisio e Binzago, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 9 “Binzago” (percorrendo itinerario alternativo di deviazione), per indagini su ponte P12 (Manzoni, Binzago).

