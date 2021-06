Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gabriele Galbiati)

La biblioteca di Mezzago (Foto by Gabriele Galbiati)

Mezzago: no agli uffici comunali in biblioteca, raccolte e consegnate 1.468 firme L'iniziativa del gruppo "Amo la Biblio" nato con la volontà di tutelare la biblioteca di Mezzago e dire di no allo spostamento degli uffici comunale all'interno della stessa ha riscosso un grande successo.

Raccolte 1.468 firme per l’appello di Amo la Biblio. L’iniziativa del gruppo nato con la volontà di tutelare la biblioteca di Mezzago e dire di no allo spostamento degli uffici comunale all’interno della stessa ha riscosso un grande successo.

«Poco fa è successa una cosa importante - il comunicato del gruppo postato il 9 giugno sul proprio profilo Facebook -. Abbiamo consegnato in Comune a Mezzago gli appelli firmati a difesa della biblioteca. Da marzo a oggi il gruppo Amo La Biblio non è stato in passiva attesa: si è attivato promuovendo una campagna di sensibilizzazione rivolta sia ai cittadini mezzaghesi che ai fruitori esterni della nostra biblioteca».

