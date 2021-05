Mezzago: c’è il centro estivo della scuola dell’infanzia paritaria Per un centro estivo che non si farà, a Mezzago è pronta a posizionarsi sui blocchi di partenza la proposta della scuola dell’Infanzia paritaria Ferrario.

Per un centro estivo che non si farà, un altro è pronto a posizionarsi sui blocchi di partenza. Sono state rese note infatti le proposte che la scuola dell’Infanzia paritaria Ferrario di Mezzago ha in programma per la prossima estate. Una buona notizia per i mezzaghesi che arriva dopo che nei giorni scorsi era stata comunicata l’impossibilità di organizzare il centro estivo alla scuola dell’infanzia Mario Lodi.

Le iniziative che propone la “Ferrario” sono: il centro estivo in programma dal 5 al 30 luglio dalle 8.30/9 alle 8.30/16 con ingressi scaglionati e il summer camp che durerà invece due settimane, sempre a partire dal 5 luglio, dalle 9.30 alle 15.30.

I costi sono di 90 euro a settimana per il centro estivo e di 220 per il Summer camp, comprensivi di pasto e merenda. Le adesioni devono essere inviate tramite mail alla segreteria della scuola ([email protected]) entro il 31 maggio.

Potranno partecipare anche i bambini che arrivano da altre scuole pagando 30 euro di quota iscrizione e assicurativa.

