(Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Metro026 COLOGNO CAPOLINEA METROPOLITANA LINEA VERDE COLOGNO NORD (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Metro verde a Vimercate: “Sogno o chimera?”, il Pd ne parla in videoconferenza Mercoledì in videoconferenza il circolo Pd di Agrate Brianza e Caponago parla del progetto della metropolitana verde a Vimercate: “Sogno o chimera?” si intitola l’evento cui partecipano il consigliere regionale Gigi Ponti e i sindaci Marco Troiano e Simone Sironi.

È di settimana scorsa la bocciatura in Regione di un emendamento per il finanziamento del prolungamento della metro verde nel Vimercatese. Il circolo Pd di Agrate e Caponago parla in videoconferenza del progetto della metropolitana MM2 fino a Vimercate intitolando l‘evento “Metrò a Vimercate Sogno o chimera?”.

«Da più di trent’anni il nostro territorio attende un servizio di collegamento con Milano indipendente dalle condizioni di traffico sulle autostrade. I tempi sembravano maturi e si sarebbe dovuto procedere alla progettazione definitiva – ha fatto sapere il circolo dei democratici - Purtroppo Regione Lombardia, nonostante si fosse dichiarata interessata, ha ora negato la sua quota di partecipazione. E ora? Per capire meglio come stanno le cose abbiamo organizzato un incontro con Gigi Ponti (consigliere regionale), Marco Troiano e Simone Sironi (sindaci di Brugherio e Agrate Brianza, ndr) che ci aiuteranno a capire meglio i termini di questa vicenda. Nel corso della diretta i nostri ospiti saranno lieti di rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo tutti mercoledì 13 alle 18.30».

Per seguire l’incontro virtuale ci si potrà collegare alla pagina Facebook del Pd di Agrate e Caponago.

