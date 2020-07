Meteo Lesmo 2 luglio 2020: pianta caduta su provinciale, auto in transito, VVf per tagliare pianta, cavo elettricità lampioni tranciato (Foto by Gabriele Galbiati)

Maltempo, piante cadute e allagamenti in Brianza: a Lesmo albero crolla sulla provinciale - FOTO Piante cadute in Brianza e allagamenti dopo il forte temporale della sera di giovedì 2 luglio. La situazione più critica si è registrata a Lesmo dove un albero è caduto sulla provinciale.

Piante cadute in Brianza e allagamenti dopo il forte temporale della sera di giovedì 2 luglio. Pioggia e vento si sono alzati a cavallo delle 21, la situazione più critica si è registrata a Lesmo.

GUARDA LE FOTO

Un albero è caduto sulla provinciale, via 25 Aprile, poco prima del passaggio di un’auto. Nessun ferito, strada interrotta e vigili del fuoco sul posto insieme all’ambulanza. Nella caduta la pianta ha tranciato un cavo della corrente elettrica mettendo fuori uso parte dell’illuminazione pubbllica. Traffico interrotto in entrambe le direzioni, con deviazioni per Correzzana e Camparada per la durata dei soccorsi.

LEGGI Meteo Monza Brianza: caldo, afa e temporali (anche forti) fino a venerdì

Milano Meda lentate sul seveso sud caduta pianta

(Foto by Edoardo Terraneo)

Una pianta è caduta anche sulla Milano-Meda all’altezza di Lentate sul Seveso in direzione sud, in posto due pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco di Lazzate. Registrato anche un successivo tamponamento senza conseguenze gravi.

Pianta caduta a Meda sulla centrale via Indipendenza all’angolo con via D’Azeglio: in questo caso danneggiata un’insegna pubblicitaria.

Pianta caduta a Seregno sulla sede stradale in via Lazzaretto e sottopasso allagato in via Stadio con auto bloccata e intervento necessario del carro attrezzi per liberarla. Strada chiusa e vigili del fuoco volontari di Seregno in posto.

Interrotta in serata anche la linea ferroviaria Canzo-Asso per la caduta di una pianta tra Cabiate e Meda: il crollo ha interessato anche dei cavi dell’elettricità, strada chiusa.

Meteo Cabiate Meda 2 luglio 2020: pianta caduta su linea Canzo-Asso, interrotta, cavi elettricità rotti

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA