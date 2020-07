Meteo Monza Brianza: caldo, afa e temporali (anche forti) fino a venerdì Arrivano giorni tipicamente estivi in Lombardia e a Monza e Brianza con caldo afoso, temporali e una allerta meteo in codice giallo per mercoledì 1 luglio.

Caldo afoso, temporali e una allerta meteo in codice giallo per mercoledì 1 luglio. Arrivano giorni tipicamente estivi in Lombardia e a Monza e Brianza con temperature sopra i 30 gradi, afa e umidità ma anche la possibilità di temporali. Mercoledì, alla mattina e poi tra sera e notte, primo passaggio temporalesco che potrebbe risultare anche intenso su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure. Giovedì una sorta di pausa preludio a un venerdì instabile con frequenti temporali fin dalla notte, anche in questo caso localmente intensi. Clima più godibile atteso nel weekend.

Intanto il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1 luglio proprio per rischio temporali forti; il Comune di Milano ha annunciato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA