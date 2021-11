Meteo Monza e Brianza: pioggia e temperature minime in calo, arriva l’inverno Pioggia su Monza e la Brianza da giovedì 24 novembre e temperature minime in calo: arriva l’inverno con temperature minime sotto o vicine allo zero.

Pioggia su Monza e la Brianza da giovedì 24 novembre e temperature minime in calo. È l’effetto di una perturbazione in arrivo da nord e che porterà l’inverno.

”Torna il maltempo sull’Italia e questa volta assumerà caratteristiche via via più invernali – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – giovedì prima intensa perturbazione con piogge e rovesci su gran parte della Penisola in movimento da Ovest verso Est, tuttavia più intensi e frequenti al Nord e versante tirrenico, dove non mancheranno anche locali temporali. Temporali talora intensi e a carattere di nubifragio saranno altresì possibili su Sicilia, Sardegna, Calabria e in generale area ionica. Non esclusi picchi localmente superiori ai 40-50mm. Tra venerdì e il weekend poi altri impulsi freddi e instabili dal Nord Europa affonderanno il colpo sull’Italia e il Mediterraneo in generale”.

Sulla Brianza è prevista pioggia fino a sabato 27 novembre. Poi da domenica temperature minime sotto o vicine allo zero.

E arriva anche anche la neve, al nord anche a quote basse.



“Come già anticipato le temperature saranno in diminuzione nei prossimi giorni - continua Ferrara - anche marcata in primis al Nord. Questo favorirà il ritorno di nevicate anche a quote medio-basse dapprima sulle Alpi, ma a seguire anche sull’Appennino centro-settentrionale a tratti anche a quote collinari al Nord. Più nello specifico giovedì la neve potrà scendere sin verso i 300-500m su basso Piemonte ed entroterra savonese, ma nel weekend non esclusa anche su Lombardia e Nordest; sempre entro il weekend neve fino a 800-1300m sull’Appennino centro-settentrionale”.

