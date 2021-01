Meteo Monza e Brianza: due giorni di raffiche di vento, minime sottozero In Lombardia è stata emessa un’allerta meteo in codice giallo per vento forte nelle zone montane, che si farà sentire anche a Monza e in Brianza nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Gli esperti del meteo la chiamano “ventilazione più vivace anche in pianura”. In Lombardia è stata emessa un’allerta meteo in codice giallo per vento forte nelle zone montane, che si farà sentire anche a Monza e in Brianza.

Da metà settimana infatti è previsto un rialzo delle temperature massime - 10 gradi mercoledì e 9 gradi giovedì - conseguenza delle correnti in quota decisamente presenti anche a quote più basse con raffiche forti in esaurimento con la giornata di giovedì.

Attenzione invece alle temperature minime che sono sempre sotto lo zero, con rischio ghiaccio sulle strade.

