Meteo Monza e Brianza, attenzione per temporali e pioggia forte Non si abbassa l’allerta meteo per le perturbazioni che stanno investendo la Lombardia e che già martedì hanno provocato danni anche in provincia di Monza e Brianza. Temporali giovedì sera, pioggia anche forte per tutto venerdì.

Non si abbassa l’allerta meteo per le perturbazioni che stanno investendo la Lombardia e che già martedì hanno provocato danni anche in provincia di Monza e Brianza. Possibili temporali, anche forti, sono possibili già dal tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno e nella notte. La protezione invita a fare attenzione con un’allerta per rischio idro-meteo a partire dalle 9 del 4 giugno, che è atteso come un giovedì intero di pioggia con rovesci nel pomeriggio in intensificazione alla sera con pioggia forte.

Niente pioggia prevista per venerdì e sabato, nuova perturbazione attesa domenica con temporali nel pomeriggio.

