Meteo Monza e Brianza: allerta per vento forte da lunedì, ma in regione preoccupa la siccità La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per vento forte anche per la zona di Monza e Brianza per lunedì 7 febbraio. Il dato monitorato dagli esperti è però quello delle scarse precipitazioni.

Un fronte freddo in arrivo sull’arco alpino fa aprire la settimana con nubi e deboli nevicate sulle Alpi, ma soprattutto vento a tutte le quote e favonio in pianura nelle ore centrali di lunedì. Per questo la protezione civile ha emesso un’allerta arancione per vento forte anche per la zona di Monza e Brianza. Attenuazione del vento martedì, con tempo stabile e soleggiato successivamente.

“Dalle prime ore del mattino del 7 febbraio è previsto un aumento importante della ventilazione anche a carattere di foehn, in estensione dalle zone alpine verso la pianura centro occidentale. Le velocità di raffica sui settori Occidentali anche a quote di pianura saranno di 70-90 Km/h e localmente potranno arrivare a 90-110 km/h”, si legge nella nota.

Il dato monitorato dagli esperti è però quello delle scarse precipitazioni. Arpa Lombardia sottolinea che “il 2 febbraio sono raggiunti i 21°C in molte località di pianura con venti di foehn con raffiche fino a 110-120 km/h in montagna. Prosegue il lungo periodo di secco iniziato lo scorso dicembre, il livello dei fiumi si avvicina ai minimi storici per il mese di febbraio. L’unica nota positiva è il netto miglioramento della qualità dell’aria negli ultimi giorni”.

“I dati aggiornati al 30 gennaio pubblicati nell’ultimo bollettino di riserve idriche di Arpa mostrano che, rispetto al periodo di riferimento 2006-2020, il manto nevoso (SWE) sui rilievi lombardi è attualmente circa il 70% sotto la media, mentre il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi risulta del 54% inferiore alla media. Inoltre, tutti i principali fiumi lombardi registrano livelli idrometrici vicini ai valori minimi storici per il periodo considerato”.

Nella settimana dal 7 febbraio è previsto tempo soleggiato fino a venerdì 11 febbraio, quando potrebbe piovere al mattino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA