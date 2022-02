Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: le raffiche di vento spazzano via lo smog Raffiche di vento sul nord Italia e anche su Monza e la Brianza con allerta arancione fino al pomeriggio di martedì 1 febbraio. Hanno spazzato la regione dalle polvere sottili e dallo smog riportando i livelli sotto i limiti.

Raffiche di vento sul nord Italia e anche su Monza e la Brianza con allerta arancione fino al pomeriggio di martedì 1 febbraio, quando è previsto in progressiva attenuazione. Vento di foehn che ha raggiunto anche i 70 km all’ora e costretto alla chiusura di diversi parchi e giardini sul territorio per garantire la sicurezza.

Il vento, che aveva già cominciato ad affacciarsi dal weekend, ha spazzato la regione dalle polvere sottili e dallo smog che incombevano come un cappa. Il pm 10 sotto la soglia di attenzione di 50 microgrammi per metro cubo ha permesso la sospensione delle misure temporenee antismog che erano attive in provincia di Monza e Brianza dal 14 gennaio.

Monza e provincia è stata oltre i limiti fino al 27 gennaio. Poi quattro giorni in discesa 39 microgrammi il 28 gennaio, 47 il 29 gennaio, 39 e 48 domenica e lunedì. Fino all’1 febbraio quando la regione si è presentata di un bel colore verde nella mappa di Arpa Lombardia.

Condizioni favorevoli alla dispersione sono previste anche per mercoledì 2 febbraio. Da venerdì 4 febbraio in arrivo “aria più umida e stabile nei bassi strati atmosferici, con ventilazione per lo più assente e frequenti inversioni termiche. Su tutto il territorio sono attese dunque condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti”, dice il bollettino di Arpa Lombardia.

