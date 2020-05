Meteo Monza e Brianza: allerta per temporali forti e vento nella notte Allerta meteo in codice giallo e arancione per il rischio di temporali forti e vento sulla Lombardia e la provincia di Monza e la Brianza dalla serata di giovedì 14 maggio.

“Nei prossimi giorni l’Italia sarà contesa tra una nuova perturbazione atlantica, che coinvolgerà le regioni settentrionali, e l’anticiclone africano che porterà la prima intensa ondata di caldo al Sud” - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - in particolare tra giovedì sera e venerdì ci attendiamo una passata di rovesci e temporali piuttosto importante al Nord, con rischio di locali nubifragi o grandinate. Le zone più coinvolte saranno Alpi, Prealpi e in generale le regioni di Nordovest; tuttavia anche sul resto della Valpadana si potranno avere temporali assai localizzati ma comunque di forte intensità con improvvise raffiche di vento. Marginalmente coinvolto il Centro, con qualche occasionale pioggia di passaggio ma più incisiva sulla Toscana nord-occidentale, dove saranno possibili anche temporali”.

