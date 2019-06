Meteo: le previsioni a Monza per il giorno dei fuochi di San Giovanni Sole, anche afa, per tutto il giorno: lunedì 24 giugno il meteo non minaccia i fuochi di San Giovanni al parco di Monza.

“A Monza domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge”: parola del canale di previsioni 3BMeteo che annuncia per il capoluogo brianteo una festa di San Giovanni 2019 a prova di rovesci. Stando alle previsioni lunedì 24 giugno la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. A questo si aggiungono venti assenti o deboli per tutto il corso della patronale. Certo non mancherà l’afa, al contrario: l’escursione delle temperature nel corso della giornata dovrebbe toccare già i 26° alle 10 del mattino per continuare a crescere fino ai quasi 30° dell’ora di pranzo, poi tra le 16 e le 19 il massimo che si spinge fino a 32° con percepiti anche 37.4°. All’ora dei fuochi, alle 22, saranno 27.1° con percepiti 29.3°.

Più o meno simile il quadro di martedì 25 giugno al rientro al lavoro: qualche sparuta nuvola che non porta pioggia e temperatura massima registrata di 34°C (alle 18, con percepita 41.4°), la minima di 22°C. Le condizioni meteo non dovrebbero cambiare anche nei giorni successivi, fino a venerdì 29 giugno, con cielo aperto, sole, sporadiche e deboli nuvole, nessuna pioggia e afa nel pomeriggio.

