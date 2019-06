Meteo temporale con grandine Monza 11 giugno in zona stadio (Foto by Edoardo Terraneo)

Meteo: dopo la sera di temporali e grandine le previsioni virano al bello e ai 30 gradi Non ha raggiunto la violenza di certe zone della Bergamasca, dove sono caduti chicchi grandi monete da 50 cents, ma anche la Brianza martedì sera ha avuto la sua grandinata. Intorno alle 21 a Monza e nel Vimercatese. Le previsioni sono di giorni di sole.

Passate le nuvole, le previsioni ora annunciano giorni di sole con temperature massime intorno ai 30 gradi.

Meteo temporale Giussano 11 giugno

(Foto by Edoardo Terraneo)

