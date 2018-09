Meteo a Monza e in Brianza: lunedì 1 ottobre pioggia e calo delle temperature Calo della temperatura e temporali lunedì 1 ottobre, poi rapido miglioramento martedì e mercoledì con recupero delle temperature massime mentre le minime saranno in calo costante. Sono le previsioni di 3bmeteo per Monza e la Brianza. Lunedì 1 ottobre il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio.

Già martedì 2 ottobre tornerà il sole, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma senza piogge. La temperatura massima risalirà a 21°C, la minima sarà di 11°C, mentre mercoledì 3 ottobre ci sarà sole per tutto il giorno con temperatura massima di 22°C, la minima di 9°C.

