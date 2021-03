Messa pasquale dell’arcivescovo Delpini in consiglio regionale Continua l’incontro dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, con gli amministratori. Martedì 30 marzo ha voluto essere in Consiglio regionale, a Milano per la celebrazione eucaristica pasquale.

Continua l’incontro dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, con gli amministratori locali. Dopo aver incontrato, sabato 27 marzo, i sindaci della Brianza martedì 30 marzo ha voluto essere in Consiglio regionale, a Milano per la celebrazione eucaristica pasquale che ha presieduto all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, alla quale hanno partecipato diversi dipendenti e consiglieri regionali.

«Oggi l’emergenza nell’emergenza riguarda soprattutto i giovani – ha sottolineato Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale - Occorre ripartire dai giovani che sono una categoria di cittadini che ha particolarmente sofferto le restrizioni dovute alla pandemia. Ascoltare i giovani, restituire loro la possibilità di vivere una normale quotidianità deve essere una priorità per tutti, soprattutto per la nostra istituzione».

Ai presenti l’arcivescovo di Milano ha suggerito un atteggiamento coraggioso, «è necessario essere forti, avere fiducia e sapienza. Non possiamo stare fermi – ha continuato – non possiamo vivere una vita sospesa. Abbiamo la responsabilità di metterci in cammino. La meta è un nuovo paese, non possiamo aspettare che la soluzione ai nostri problemi arrivi dal cielo».

Monsignor Delpini ha poi citato la preghiera dell’Angelo di Dio per lasciare un ultimo augurio ai consiglieri regionali presenti. «L’Angelo di Dio non risolve i problemi al posto nostro. Ognuno di noi può essere un Angelo di Dio».

