Messa ai Piani d’Erna per don Rino, parroco di Capriano che morì in montagna Sabato 31 luglio, alle 10.45 presso la croce dei Piani d’Erna sarà celebrata al messa in suffragio di don Rino Buraglio , parroco a Capriano per vent’anni.

I suoi parrocchiani non lo dimenticano. Sabato 31 luglio, alle 10.45 presso la croce dei Piani d’Erna sarà celebrata al messa in suffragio di don Rino Buraglio che fu parroco a Capriano dal 1981 al 2002. Quest’anno ricorre il 19esimo anniversario della sua scomparsa in seguito a un incidente in montagna. Ritrovo alle 9 presso la chiesa di Capriano o alle 10.15 direttamente alla partenza della funivia dei Piani d’Erna per chi viaggia con mezzi propri.

