Mercedes contro scooter nella notte a Monza: un ferito Incidente nella notte tra via Ferrari e via Foscolo a Monza: uno scooterista è finito a terra dopo l’urto con una Mercedes. Per lui, trasportato all’ospedale San Gerardo, diverse fratture.

Fratture in varie parti del corpo e tanto spavento. Poteva avere conseguenze ben più tragiche l’incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì 8 agosto a Monza, all’incrocio tra le vie Foscolo e Ferrari. Per cause ancora in via di accertamento, una Mercedes con alla guida un 43enne monzese ha violentemente sbattuto contro uno scooter marca Kimco guidato da un uomo di 56 anni. L’impatto è stato inevitabile e lo scooterista è finito violentemente a terra. Sul posto sono arrivate un’automedica, un’ambulanza della Croce bianca di Biassono e la Polizia locale monzese. Il centauro è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, ma non è in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA