Meda, ubriaco si schianta contro un cancello: da quasi un anno doveva essere espulso L’automobilista, un 35enne marocchino, è finito contro il cancello di una abitazione, denunciato in quanto positivo al test alcolemico, è emerso che da marzo 2021 era gravato da una misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale.

Un banale incidente stradale dalle pesanti conseguenze quello accaduto martedì 22 febbraio in tarda serata a Meda, in via Fermi. Il conducente, un marocchino di 35 anni, ha perso il controllo del suo furgone e si è schiantato contro il cancello di una abitazione: denunciato in stato di libertà in quanto al volante con oltre 1 grammo di alcol per litro di sangue (limite di legge 0,5), dopo successivi accertamenti è emerso che su di lui gravava la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale emessa dall’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Milano quasi un anno fa. L’uomo è stato quindi portato per le successive procedure negli uffici della Questura.

L’incidente è avvenuto attorno alle 23 e in seguito a una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti sul posto si sono portati i militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Seregno. Il conducente è stato sottoposto all’alcol test e due prove hanno determinato la positività quindi è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con sinistro stradale. Durante gli accertamenti presso la caserma di Seregno è poi emerso che sul 35enne pendeva la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale emessa dall’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Milano.

