Meda: tra la refurtiva c’è persino uno zaino scolastico, un 40enne denunciato per ricettazione L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto tra alcune auto. E’ stato trovato in possesso di oggetti risultati rubati poco prima in una abitazione di una casalinga.

Gia noto alle forze dell’ordine per reati specifici è stato notato dai carabinieri aggirarsi “con fare sospetto” nelle vicinanze di alcune vetture, a Meda, in via Martesana. I militari della locale stazione dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo, l’hanno immediatamente fermato e controllato risultato in possesso di oggetti risultati rubati nel pomeriggio stesso in una abitazione della città.

La padrona di casa, una casalinga di 53 anni, si è accorta del furto solo all’arrivo dei militari, ipotizzando potesse essere avvenuto attorno alle 16.30, quando era momentanemante fuori. La refurtiva, consistente in portaoggetti contenenti diversi mazzi di chiavi, uno zaino da scuola contenente materiale didattico, una borsa da donna vuota e un paio di cuffie wireless “Sony” è stata restituita mentre il 40enne, medese, è stato denunciato per ricettazione.

