Meda, perde il controllo dell’auto e sbatte contro una cancellata: attimi di paura per un quarantenne Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile a Meda, in viale Brianza, per le sorti di un quarantenne che per un malore ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere violentemente contro un cancello.

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile a Meda, in viale Brianza. Intorno alle 18 un quarantenne ha perso il controllo dell’auto a causa di un malore invadendo la corsia opposta e andando a sbattere violentemente contro una cancellata. Inizialmente il timore per le condizioni ha portato a richiedere l’intervento dell’automedica insieme all’ambulanza della Croce Bianca di Seveso. L’uomo, 43 anni, è stato soccorso a lungo sul posto infine trasferito in codice verde all’ospedale di Desio,

Sul posto anche i vigili del fuoco di Seregno, che hanno messo in sicurezza l’auto e la scena dell’incidente, e la polizia locale che ha chiuso la strada per il tempo dei soccorsi, in condizioni di traffico comunque piuttosto scarso per l’emergenza sanitaria in corso.

