Meda: operaio precipita da tre metri, trasportato al San Gerardo di Monza Ha 29 anni l’operaio che nella mattina di venerdì 7 agosto è precipitato da tre metri di altezza in un’azienda di Meda dove stava lavorando per una ristrutturazione. I sanitari lo hanno trasportato al San Gerardo di Monza.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza l’operaio di 29 anni protagonista di un brutto infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di venerdì 7 agosto, in via Prealpi. Assunto da appena un giorno da un’impresa edile, residente a Sant’Omobono comune in provincia di Bergamo, insieme ai colleghi stava effettuando un intervento di manutenzione-ristrutturazione all’impresa “Moro Combustibili”.

Salito su un trabattello, montato all’esterno del capannone della “Moro”, verso le 11 ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto da un’altezza da terra di circa tre metri. L’impatto col suolo è stato molto violento e gli ha causato delle ferite alla testa e alla schiena. I colleghi che hanno assistito alla scena hanno subito attivato i soccorsi. Il centralino del 112 ha inviato in posto l’automedica da Monza, un’ambulanza da Busnago e una pattuglia della polizia locale di Meda.

All’arrivo dei sanitari l’operaio era fortunatamente cosciente e collaborante anche se logicamente molto dolorante. Trasportato a sirene spiegate in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, il secondo per gravità della scala del pronto intervento, è tenuto sotto osservazione dei medici del pronto soccorso. Nel corso della mattinata in via Prealpi sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro dell’Ats di Monza e Brianza, a loro spetta il compito di accertare eventuali responsabilità sull’accaduto e prendere provvedimenti.

