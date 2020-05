Meda: il vicino di casa muore per coronavirus, due sorelle adottano la cagnolina Zelda Un anziano di Meda è morto per coronavirus: viveva solo con la sua cagnolina di dieci anni. Le vicine di casa, le sorelle Linda e Rossella Galimberti, hanno adottato Zelda per evitarle il canile.

Quando Ambrogio Ferrari di Meda è morto, a 76 anni, ucciso dal coronavirus, Zelda non si è data pace. La cagnolina fox terrier di dieci anni è rimasta sola al mondo. Sola come aveva sempre vissuto il suo padrone. Per fortuna, ad adottarla hanno pensato due vicine di casa: Linda e Rossella Galimberti.

«Quei bau della cagnolina – racconta Rossella – che sentivamo giungere dal cortile, ci sono sembrati grida d’aiuto». Senza pensarci troppo, hanno portato Zelda nella loro casa. E hanno iniziato ad accudirla.

Una ciotola di crocchette, una bacinella d’acqua: un sollievo per lei che aveva lo stomaco vuoto e aveva dormito all’addiaccio da alcuni giorni. E con tutto il piangere che aveva fatto, di energie ne aveva bruciate davvero tante.

«L’abbiamo lavata e le stiamo dando tanto cibo – aggiunge Linda - l’abbiamo trovata un po’ smagrita e malmessa».

Ora Rossella e Linda si sono presentate all’Enpa per ottenere il certificato di adozione: «E’ l’unica soluzione – prosegue Rossella - se fosse andata al canile, nessuno mai avrebbe adottato una cagnolina vecchia di dieci anni. E per tutto il resto dei suoi giorni sarebbe rimasta relegata in una cuccia. Ci abbiamo pensato su un po’: poi Zelda ci ha guardato con quei suoi due occhioni sgranati e non abbiamo più avuto dubbi».

