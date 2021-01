Meda: il ristorante consegna a casa, il ladro se ne va col monopattino elettrico Furto ai danni di un ristorante di Meda: durante una consegna è stato rubato il monopattino elettrico dell’addetto. Il furto ripreso dalle telecamere

I ladri di biciclette non sono più quelli di una volta e oggi puntano ai monopattini elettrici. A farne le spese è stato nuovamente il mondo della ristorazione, in particolare l’osteria “Oss Buss” a due passi dal municipio di Meda. Il mezzo ecologico è stato rubato durante una consegna, tra l’altro a circa 500 metri dal ristorante: l’addetto dell’osteria ha salutato il cliente e il monopattino in strada non c’era più.

I sistemi di videosorveglianza della zona hanno ripreso il ladro. Difficile identificarlo, chiara invece la sua azione. Il titolare Paolo Santambrogio ha postato la notizia anche sulla pagina Facebook dell’osteria. Si è scusato in anticipo con i clienti: «Per le consegne entro i 500 metri ci saranno dei lievi ritardi, per quelle più distanti abbiamo tre auto».

Al ristoratore sono rimasti il caricabatteria e le istruzioni.

