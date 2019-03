Principio d'incendio con feriti a Meda via Rho (Foto by Edoardo Terraneo)

Meda: esplode un macchinario, due lavoratori feriti in un’azienda di mobili Incidente sul lavoro alla Cappelletti di Meda nella serata di giovedì 4 marzo: due dipendenti ricoverati per ustioni dopo l’esplosione di un macchinario.

È di due feriti, uno ancora ricoverato in ospedale per ustioni di secondo grado, il bilancio dell’incidente sul lavoro che si è verificato giovedì 14 marzo alla “Cappelletti” di via Rho, produzione mobili di lusso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in posto sono intervenuti i carabinieri, l’Ats di Desio e i vigili del fuoco di Seregno, qualche minuto prima delle 19.30 sarebbe avvenuta un’esplosione in un macchinario, le fiamme che si sono sprigionate hanno ferito il titolare, D.C., 32 anni, e un operaio di origine bengalesi, M.S. di 36 anni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Niguarda di Milano. Il titolare dell’azienda è stato dimesso nella notte tra giovedì e venerdì con 10 giorni di prognosi, per ustioni di primo e di secondo grado al volto e alle braccia, mentre il dipendente venerdì mattina era ancora ricoverato per ustioni di secondo grado alle mani e all’orecchio sinistro. Ne avrà per venti giorni.

Principio d'incendio con feriti a Meda via Rho

(Foto by Edoardo Terraneo)

